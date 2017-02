Pd, ipotesi Orfini segretario ad interim, Emiliano: "Domenica ci saremo"

Renzi: "Il verbo del congresso non è andatevene ma venite" - "Il verbo del congresso e delle primarie non è andatevene ma venite. Portate idee, sogni e critiche. Venite, partecipate", scrive l'attuale segretario del Pd, Matteo Renzi. Nella sua E-news l'ex premier sottolinea l'invito a "prepararci a vivere il congresso non come scontro sulle poltrone, ma come confronto di idee". Sulla durata del governo Gentiloni, chiarisce: "Non decido io. Decide il premier con i suoi ministri e la sua maggioranza parlamentare".



"Vogliamo portare energia e entusiasmo nella vita di questo Paese e nel congresso. Non polemiche astratte ma idee, speranze, sogni. Avete voglia di darmi una mano? Si riparte, ci si rimette in cammino, c'è bisogno di tutti", aggiunge Renzi.



Emiliano: "Domenica saremo in assemblea, vorremmo l'unità ma ci sono distanze enormi" - "Domenica saremo in assemblea, su questo non c'è dubbio - dice il governatore della Puglia Michele Emiliano -. Stiamo facendo di tutto per tenere unito il partito, ma al leader serve uno sforzo di unità. Bisogna capire se proseguire questo percorso di unità della minoranza dentro o fuori. In questo momento i treni sono partiti in senso opposto e le distanze sono siderali".