Pd, Cuperlo risponde a Renzi: "Ha sbagliato, rischio rottura è alto"

"Serve che il Pd e il suo leader assumano una iniziativa pubblica e chiara che almeno oggi purtroppo non si è sentita. E non è ciò che oggi ci serve di fronte ai rischi concreti di una rottura". Lo dice Gianni Cuperlo, commentando il comizio di chiusura della festa dell'Unità di Matteo Renzi. All'ex presidente del Pd non è piaciuto l'attacco "verso un ex presidente del consiglio (D'Alema ndr) che un capo del governo non dovrebbe permettersi".