16 febbraio 2017 17:23 Pd, Bersani si appella a Renzi: "Fermati, prima il Paese poi il partito" Assemblea per decidere il congresso domenica ma la scissione sembra quasi inevitabile. Fioroni: "Servirebbe lʼattack". Finocchiaro: "Separazione fa male alla sinistra"

"Prima il Paese, poi il partito, poi le esigenze di ciascuno. Questo criterio, per me e per tanti, e per tutti noi, è la base della politica. Se noi non teniamo ferma questa sequenza, non siamo più il Pd". E' l'appello lanciato da Pier Luigi Bersani ribadendo la sua road map per evitare la scissione. "Mi rivolgo a tutti, al segretario e a coloro che lo hanno sostenuto: non date seguito alle infauste conclusioni dell'ultima direzione. Fermatevi".

Lo statuto del Pd prevede un percorso congressuale che garantirebbe la "possibilità di questa radicale e ineludibile discussione" sulla linea e sul profilo del partito e invece si vuole "stravolgere" il normale calendario per "le esigenze o le velleità di una persona sola". Lo dice Pier Luigi Bersani in un intervento su Huffington post.



Bersani: "Non è lana caprina, ci siamo smarriti" - "Si capisce poco di quel che succede nel Pd. Questione di calendari e di date? Questioni di lana caprina, bizantinismi? Non scherziamo, e cerchiamo di capire meglio. Le questioni vere sono due". Innanzitutto, non si possono riproporre le ricette di "vent'anni fa, dobbiamo prendere atto che si sta chiudendo una fase ventennale". Poi, "il Pd in questi anni ha smarrito buona parte del suo progetto originario, che era fondato su un'ispirazione ulivista e popolare, un'impostazione saldamente costituzionale e democratica e fortemente pluralista. Il Pd non può essere collocato nell'establishment".



Anzichè andare ad un congresso nei tempi previsti, affrontando questi nodi, il percorso "viene inopinatamente e incomprensibilmente stravolto. Viene messa una spada di Damocle sul nostro stesso governo. Si trasforma il percorso congressuale in una immediata e rapida conta".



Bersani a Renzi: "Basta con le velleità personalistiche" - Conclude Bersani: "Ecco allora la domanda di fondo. Tutto questo perché? Qual è la ragione di questo stravolgimento? Esiste una motivazione comprensibile e pronunciabile? No. Stravolgeremo dunque tutto il percorso per le esigenze o le velleità di una persona sola? No. Prima il paese, poi il partito, poi le esigenze di ciascuno. Questo criterio, per me e per tanti, e spero per tutti noi, è la base stessa della politica. Se noi non teniamo ferma questa sequenza, non siamo più il Pd. Mi sono dunque rivolto e mi rivolgo a tutti quelli che hanno buon senso. Al segretario e a tutti coloro che lo hanno sostenuto dico: non date seguito alle infauste conclusioni dell'ultima direzione. Fermatevi".