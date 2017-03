P.a., verso lo sblocco del turnover: al 100% nei piccoli Comuni

Si va verso lo sblocco del turnover nella Pubblica amministrazione, che potrebbe raggiungere il 100% nei piccoli Comuni. Anche per gli altri enti il tetto, oggi al 25%, salirà a seconda delle dimensioni. Sono previste due o più soglie, e criteri differenziati, per dare priorità alle figure professionali a diretto contatto con i cittadini. Le misure saranno definite in un incontro al ministero in settimana.