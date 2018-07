Migranti, Viminale: Ong insinuano, denunceremo chi mente

"Non meritano risposta le Ong che insinuano, scappano, minacciano denunce ma non svelano con trasparenza finanziatori e attività. La denuncia di Josefa? Qualcuno strumentalizza una vittima per fini politici. Noi denunceremo chi, con bugie e falsità, mette in dubbio l'immensa opera di salvataggio e accoglienza svolta dall'Italia". Questa la replica che arriva da fonti del Viminale all'annuncio di Proactiva di denunciare l'Italia.