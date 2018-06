Migranti, Salvini: "Conte ha mandato di far rispettare l'Italia"

"Il no di Malta? Il premier Conte ha mandato pieno a fare in modo di far rispettare l'Italia e gli italiani". A dirlo è il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini. "Con educazione ma dire qualche no aiuta il Paese a essere ascoltato, anzi mai come ora l'Italia è ascoltata - ha continuato -. Noi vogliamo un'Europa che sappia condividere i sacrifici degli italiani in termini di accoglienza ma anche in termini di costi economici e sociali".