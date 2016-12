Migranti, Merkel: senza la Turchia non vinciamo lotta con scafisti

"La Guardia costiera da sola non può controllare i confini marittimi, dobbiamo fare ancora molto. La cooperazione con la Turchia sui migranti è giusta, altrimenti non possiamo vincere la lotta con gli scafisti". Lo ha detto il cancelliere tedesco Angela Merkel. "La Germania è stata contraria per anni all'europeizzazione della gestione dei migranti, ma abbiamo cambiato posizione: ora lavoriamo per una maggiore cooperazione Ue", ha aggiunto.