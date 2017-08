Migranti, Mattarella: nel Mediterraneo morte e traffici disumani

"Il Mediterraneo da luogo di scambi cultura e commercio, di esperienze e di costumi, in questo periodo" è diventato "un luogo di sofferenze, di traffici disumani, spesso di morte". Lo afferma il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Matera, ricordando che invece "la comunanza di paesaggi e culture" del Mediterraneo "costituiscono l'humus, la base per i diritti umani, per la pace e per il dialogo".