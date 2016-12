Migranti, l'Agenzia Ue guardie di frontiera: "L'Italia è la nostra priorità, interverremo con i rimpatri"

"L'Italia è la nostra priorità. Se il numero degli sbarchi di migranti si è ridotto in Ue, in Italia continua ad essere stabile , con flussi soprattutto dalla Libia. Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro sostegno al Paese". Lo ha detto Fabrice Leggeri, direttore esecutivo della nuova Agenzia Ue dei guardacoste e delle guardie di frontiera . "Interverremo in particolare con i rimpatri: è quanto Roma ci ha chiesto".

"Nel 2016 abbiamo rimpatriato 7.200 migranti dall'Ue. La cifra può sembrare modesta, ma costituisce il doppio di quanto abbiamo fatto in precedenza e l'anno non è ancora finito", ha aggiunto Leggeri. "Fare i rimpatri", ha spiegato, è "un segnale importante", al quale si deve aggiungere la politica "dei compact e di cooperazione".



"Il budget per fare i rimpatri - ha proseguito - dei migranti c'è. I soldi non mi preoccupano". "Quello che mi preoccupa - ha sottolineato - è che ci siano le decisioni nazionali per fare i rimpatri. E non mi riferisco solo all'Italia". Le decisioni possono richiedere tempo, perché sono possibili solo al termine dell'intero processo della richiesta d'asilo.