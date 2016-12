Migranti, la Ue: sbarchi in aumento in Italia, ma sono meno di quelli del 2015

Sugli arrivi dei migranti in Italia "abbiamo visto dati in aumento, ma sono ancora più bassi dello stesso periodo dello scorso anno". Così la portavoce della Commissione Ue, Natasha Bertaud. Parlando della gestione degli sbarchi la Bertaud ha spiegato: "Una delle grosse differenze rispetto al 2015 è il grosso lavoro che Roma ha fatto per allestire gli hotspot". "Inoltre abbiamo un programma di ricollocamento per allentare la pressione", ha aggiunto.