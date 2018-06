Migranti, card.Bassetti: governo unisca e respinga xenofobia

"Auspichiamo un governo che pensi veramente al bene comune partendo dalle famiglie, dai giovani e dai poveri. Spero con tutto il cuore che il governo sappia unire e pacificare, cercando di dare una risposta concreta a quel clima di rancore sociale che serpeggia nel Paese". Lo afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in un'intervista alla Stampa in cui invita a non usare i migranti come tema di "distrazione di massa".