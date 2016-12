Mattarella, Renzi: "Discorso dritto al cuore" Grillo: "Il presidente è un ologramma"

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha espresso telefonicamente al Presidente della Repubblica i suoi auguri e le sue congratulazioni per il messaggio di fine anno. "Un messaggio bello, che è arrivato al cuore degli italiani, pieno in ogni sua parte di amore per il nostro Paese. Mi ha colpito, in particolare, la sottolineatura della lotta contro il pregiudizio e la diffidenza nella vita quotidiana dei nostri bambini, con un occhio partecipe sul tema delle migrazioni e della necessaria integrazione, in chiave italiana ed europea", ha commentato il premier.



Napolitano il primo a chiamarlo per gli auguri - L'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano è stato il primo a telefonare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo il suo discorso di fine anno per augurargli buon anno.



Grillo: "Presidente della Repubblica è un ologramma" - Il "presidente della Repubblica è un ologramma dell'ologramma". A definirlo così Beppe Grillo nel suo contro-messaggio di fine anno in cui prende di mira anche esponenti politici. "Vi sembra possibile che esiste gente come Gasparri? Vi sembra normale che Salvini sia un leader e Brunetta un esponente del parlamento italiano? Sono - dice - ologrammi venuti male".



Salvini: "Dà ragione alla Lega sull'immigrazione" - "Persino Mattarella sull'immigrazione dà ragione alla Lega. Bisogna espellere le centinaia di migliaia di clandestini che non scappano dalla guerra ma che Renzi e Alfano continuano ad ospitare negli alberghi". Così il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini sul discorso di fine anno del capo dello Stato. "Ci dispiace, invece, che il presidente della Repubblica, come i suoi predecessori che hanno svenduto l'Italia all'Europa delle banche, continui ad affidarsi a Bruxelles che affama la nostra gente. Auguri presidente - conclude Salvini - anche se non possono essere tali fino in fondo perché non le perdonerò mai di aver difeso una legge infame come la legge Fornero che ha creato disoccupazione e disperazione".



Alfano: "Messaggio di alta statura morale" - "Un messaggio di alta statura morale e politica. Tutti possono riconoscersi nelle parole del presidente Mattarella. Ha anche riconosciuto i grandi meriti di chi si è impegnato per la sicurezza del nostro paese e pronunciato parole vere e belle sui temi dell'immigrazione". Lo ha detto il ministro degli Interni Angelino Alfano, commentando il discorso di Mattarella. Alfano: messaggio di alta statura morale - "Il 2016 - ha sottolineato il leader Ncd- sia l'anno in cui realizzare ciò che il presidente Mattarella ha delineato come obiettivi davvero di tutti e su cui non avrebbe senso distinguersi per colore politico. Avere cura della Repubblica è l'appello del presidente Mattarella, che va accolto, ed è l'impegno che dovrà accompagnarci nel corso di questo anno che si presenta pieno di difficoltà, ma anche di opportunità per il nostro Paese".



Boldrini: "Scelta ha profondo significato politico" - "Ha un profondo significato politico la scelta del Presidente Mattarella di mettere al centro del suo messaggio le difficoltà e le speranze della vita quotidiana delle persone. E' questa infatti l'unica via attraverso la quale politica e istituzioni possono riavvicinarsi ai cittadini". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini. Per la presidente della Camera "centrale nel messaggio del Presidente anche il riferimento alle questioni dell'ambiente, sulle quali chiede più attenzione al rispetto del territorio e chiama in causa, oltre alle scelte della politica, anche le pratiche quotidiane di ognuno di noi, elogiando le mobilitazioni spontanee dei cittadini su questo tema".



Gentiloni: "Ci richiama ad aver cura della Repubblica" - "Sergio Mattarella ci richiama ad aver cura della Repubblica e dei suoi beni comuni #GraziePresidente". Lo scrive il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni su Twitter.



Gasparri: "Giusto invito a credere nell'Italia" - "Da Mattarella un giusto invito a credere tutti di più nella forza e nella storia dell'Italia, ma un ottimismo sull'economia che non trova conferma nei fatti. Si sottovaluta l'eccesso di tasse che alimenta deprecabili evasioni. Parlando di Sud si evidenzia di fatto la totale latitanza del governo di Renzi in materia. Sull'immigrazione bene parlare di rimpatrio di chi non ha diritto all'asilo. Ma il governo trasporta chiunque e non caccia nessuno. Bisogna capire che tanti italiani vogliono lavoro e non possiamo aprire le porte a tutti. Dal Presidente un messaggio con molti spunti e anche un richiamo a un governo latitante per tutela dell'ambiente. L'Italia comunque ce la fara'. Su questo concordiamo. Nonostante un governo di dilettanti". Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri (Fi).



Meloni: "Ci sarebbe piaciuto passaggio deciso su marò" -"Dal Presidente della Repubblica Mattarella parole chiare sull'immigrazione. Parlando di rimpatri per chi non ha diritto all'asilo politico il Capo dello Stato smentisce tanta parte della propaganda buonista. Ci sarebbe piaciuto un passaggio deciso sui nostri due Marò, ma evidentemente si continua a non considerarli una questione di dignità nazionale". E' quanto scrive su facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.