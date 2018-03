Corresponsabilità per le sorti comuni del nostro Paese senza cedere a egoismi. Lo ha chiesto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella ai giovani Alfieri della Repubblica premiati al Quirinale per atti di responsabilita', di altruismo e di servizio sociale. "Voi giovani - ha sottolineato Mattarella rivolgendosi ai ragazzi di cui molti minorenni - avete dimostrato di sentire il senso di corresponsabilita' per le sorti comuni del nostro Paese, senza chiudervi nella dimensione individuale, magari con egoismo".

Atteggiamenti di questo genere, ha assicurato il presidente "non sono un'eccezione, delle perle rare nei nostri giovani", ma rappresentano "una ricchezza per il Paese". Di fronte a tale quadro Mattarella non ha dubbi: "Ho grande fiducia nel futuro dell'Italia".



Considerazioni che sono state subito accostate all'attuale situazione politica ma il Quirinale ha voluto precisare: tutte le espressioni usate da Mattarella si riferivano esclusivamente ai ragazzi presenti, all'occasione che si stava celebrando al Quirinale, e cioè la consegna di attestati a quei giovani che si sono distinti per atti di responsabilità, di altruismo, di aiuto verso il prossimo. E non un richiamo al mondo politico.