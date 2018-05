Marcucci (capogruppo Pd): "Mancano condizioni per intesa con M5s"

"Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Lo afferma il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. "Eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque Stelle", è stato il commento di Matteo Orfini, presidente Pd, secondo quanto riportato da "Democratica", il quotidiano online del partito.