Manovra, i Cinquestelle alla Ue: resta com'è | Salvini al M5s: "Se avete cambiato idea basta dirlo"

"Discutiamo, siamo persone ragionevoli. Se i Cinque stelle hanno cambiato idea basta dirlo. Noi siamo per costruire non per disfare e vogliamo che l'Italia vada avanti": così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dello scontro con gli alleati di governo sul condono fiscale. "E' lecito cambiare idea, se me lo dicono al telefono e non in tv è meglio, ma va bene. Anche noi pensiamo che alcuni provvedimenti, come il condono per Ischia, non sia un bel segnale...Si ragiona e si va avanti" ha aggiunto il vicepremier. In merito alle possibili modifiche al decreto fiscale Salvini ha spiegato: "Noi siamo disposti ad aiutare gli italiani. A me interessa costruire, i nostri nemici sono a Brexelles, Parigi e Berlino, non a Roma".