Nel mirino del leader M5S finisce in particolare "lo scudo fiscale per i capitali all'estero" che nel testo non appare tale in realtà perché permette di sanare due specifiche imposte su proprietà e attività fiscali all'estero già dichiarate anche se in maniera non completa. Ma a non andare giu' a Di Maio, "c'è anche la non punibilita' per chi evade. Noi non scudiamo capitali di corrotti e di mafiosi. E non era questo il testo uscito dal Cdm", ha aggiunto il vicepremier. "Io questo testo non lo firmo e non andrà al Parlamento". ha aggiunto "Questo è un condono scudo fiscale come quello che faceva Renzi io questo non lo faccio votare".



Di Maio rincara su Instagram - Dopo l'intervento a "Porta a porta" il vicepremier ha ribadito la cosa sui social. "È accaduto un fatto gravissimo! Il testo sulla pace fiscale che è arrivato al Quirinale è stato manipolato. Nel testo trasmesso alla presidenza della Repubblica, ma non accordato dal consiglio dei Ministri, c'è sia lo scudo fiscale sia la non punibilità per chi evade - ha scritto su Instagram. Non so se una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato!".



Quirinale: "Testo dl fiscale mai arrivato" - Si tinge ulteriormente di giallo la vicenda. Il Quirinale ha infatti diffuso una nota in cui si spiega che il testo non è mai arrivato. "In riferimento a numerose richieste da

parte degli organi di stampa - si legge -, l'ufficio stampa del Quirinale precisa che il testo del decreto legge in materia fiscale non è ancora pervenuto al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica".



Di Maio: "Se testo non arrivato basta lo stralcio" - "Se testo non è ancora arrivato al Quirinale allora basterà lo stralcio" della parte non condivisa "e non sara' nemmeno necessario riunire il CdM". Così Luigi Di Maio dopo aver ricevuto durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta" la smentita del Quirinale sull'arrivo del testo manipolato. "Ai miei uffici risulta che il testo sia andato al Quirinale. Se non è così basta lo stralcio".



Esponenti della Lega: "Noi siamo seri, niente trucchi" - "Noi siamo gente seria e non sappiamo niente di decreti truccati, stiamo lavorando giorno e notte sulla riduzione delle tasse, sulla legge Fornero e sulla chiusura delle liti tra cittadini ed Equitalia". Alcuni esponenti della Lega rispondono così alle dichiarazioni di Luigi Di Maio.