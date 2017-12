Manovra, dalla Commissione ok all'emendamento pensioni: astenuti Mdp e M5s

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera, nel corso dell'esame della manovra, all'emendamento del governo sulle pensioni. Astenuti Mdp e M5s. Il testo recepisce l'accordo con Cisl e Uil e esclude dall'aumento dell'età pensionabile 15 categorie di lavori gravosi, per un totale di 14.600 lavoratori. La votazione è ripresa dopo che la seduta era stata interrotta per "problemi di maggioranza", a causa delle tensioni governo-verdiniani.