Manovra, 1,3 mld in più per per stabilizzare 15.100 precari scuola

Con un emendamento del governo alla manovra, approvato in Commissione Bilancio alla Camera, arrivano maggiori risorse per la stabilizzazione dei precari della scuola. L'emendamento prevede l'incremento dei fondi già stanziati con la legge di Bilancio per circa 1,3 miliardi fino al 2026. I fondi serviranno per spostare nell'organico di diritto 15.100 insegnanti (compresi quelli dei licei coreutici e musicali).