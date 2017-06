Maggioritario, Salvini: "Se Berlusconi tace, strizza l'occhio a Renzi"

"Io però non ho tempo e voglia di occuparmi di questo, stiamo preparando" il nostro programma, "chi ci ama ci segua, io non costringo a fare niente contro voglia", ha aggiunto il leader del Carroccio. "Sentirò Berlusconi, ma non penso sia ansioso di una mia telefonata".



Ceta, inciucio Fi-Pd sulla pelle degli italiani - Dopo il parere favorevole della commissione esteri del Senato all'accordo Ceta, Salvini attacca: "Scandalo al Senato: in commissione esteri inciucio tra Pd e Fi sulla pelle dei nostri agricoltori e sulla salute di tutti gli italiani". "L'ok all'accordo sul libero scambio tra Italia e Canada, come denuncia anche Coldiretti, permetterà la vendita in Italia di migliaia di tonnellate di grano tossico - dice il leader leghista- in arrivo dal Canada contenente tossine e coltivato con diserbanti da tempo vietati in Italia. Proprio questa settimana al porto di Bari i carabinieri hanno sequestrato ben 50mila tonnellate di grano tossico arrivato dal Canada e pronto per essere utilizzato. Se a questo aggiungiamo la sanatoria per tutti i falso made in Italy oggi venduti in Canada, la beffa è completa. Chiediamo a Renzi e Berlusconi di spiegare agli italiani il perché di questo voto".