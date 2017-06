Salvini: Gentiloni non rappresenta più nessuno. Berlusconi: ora governare il Paese

Ballottaggi: sui social lʼesultanza dei leader del centrodestra 1 di 8 Facebook Facebook Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 2 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 3 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 4 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 5 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 6 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 7 di 8 Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra 8 di 8 Twitter Twitter Ballottaggi: sui social l'esultanza dei leader del centrodestra leggi dopo slideshow ingrandisci

"Serve legge elettorale maggioritaria" - "Invitiamo il Pd a portare la legge elettorale subito al Senato, con tre righe che premino le coalizioni, penso che si possa portare a casa in una settimana", ha spiegato Salvini, che in conferenza stampa ha invitato il centrodestra a sostenere una legge "maggioritaria" perché sarebbe sbagliato a suo avviso "sostenere il proporzionale" dopo l'esito dei ballottaggi. "Prima si vota per le Politiche - ha concluso - e meglio è".



"Ragionerò con Berlusconi" - Con Berlusconi "ci vedremo, ci sentiremo, ragioneremo", ma "la leadership è l'ultima delle mie preoccupazioni". "Le primarie? Le ho proposte diciotto volte non solo sul leader ma anche sul programma - ha sottolineato Salvini -. Mi è stato detto di no diciotto volte, e non mi incaponisco su questo. La priorità è fare una legge elettorale di cinque righe a andare a votare subito".



Berlusconi: ora coalizione liberale-moderata per governare il Paese - "Da questi risultati il centrodestra può partire in vista della sfida decisiva per tornare a guidare il Paese, sulla base di un programma condiviso, che in larga parte già abbiamo". Lo afferma Silvio Berlusconi commentando l'esito delle comunali. Il leader di Fi auspica "una coalizione fra forze politiche diverse, caratterizzata da un chiaro profilo liberale, moderato, basato su radici cristiane".



Orfini: rifare centrosinistra? Ripassino nostra storia - "A tutti quelli che dicono che dobbiamo rifare il centrosinistra, suggerisco un ripasso sulla nostra storia". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.



Maroni: Berlusconi non guardi a Renzi ma al maggioritario - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "dovrebbe convincersi a lasciare perdere le strizzatine d'occhio con Renzi e concentrarsi invece sul rafforzamento dell'alleanza: un'intesa sulla legge elettorale maggioritaria va in questa direzione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, conversando coi giornalisti nella sede della Lega Nord di via Bellerio.