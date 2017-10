M5s, sul blog lista dei candidati premier: sono 8, Di Maio unico big

In tutto sono otto i candidati premier del M5s: sei sono consiglieri comunali. In corsa anche una senatrice, l'unico big è Di Maio. "Dopo le opportune verifiche, la lista provvisoria che sarà sottoposta alla votazione degli iscritti è la seguente: Cicchetti Vincenzo, Di Maio Luigi, Fattori Elena, Frallicciardi Andrea Davide, Ispirato Domenico, Novi Gianmarco, Piseddu Nadia, Zordan Marco. In bocca al lupo a tutti", si legge sul blog di Beppe Grillo.