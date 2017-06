M5s ko alle Comunali, Di Maio: "Noi siamo l'argine alle ammucchiate dei partiti"

"Siamo stati coerenti e non abbiamo fatto calcoli, mentre Pd e Forza Italia hanno fatto le ammucchiate per raccogliere voti. Il M5s sta crescendo, mentre questi partiti si stanno estinguendo". E' quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera ed esponente pentastellato Luigi Di Maio, commentando i risultati delle comunali. "In queste settimane ho sbagliato a parlare troppo di legge elettorale", ha aggiunto.