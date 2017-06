Comunali, sconfitta M5s: fuori dai ballottaggi delle grandi città | Palermo riconferma Orlando

La doccia fredda del M5s - Doccia fredda per il M5s: secondo i dati ancora non definitivi, i pentastellati sarebbero infatti fuori dal ballottaggio nei capoluoghi di Regione: Genova (dove Beppe Grillo giocava in casa e si è reso protagonista della scelta del candidato Luca Pirondini, cestinando con un "fidatevi di me" Marika Cassimatis scelta dalla rete), L'Aquila e Catanzaro.



Il successo di Leoluca Orlando a Palermo - Per l'altro capoluogo di Regione al voto, Palermo, la corsa alla poltrona di primo cittadino si sarebbe chiusa già al primo turno con la riconferma di Leoluca Orlando, dato a oltre il 45% (in Sicilia vince chi arriva al 40%).



A Genova è in testa il centrodestra con Bucci - Il candidato sindaco del centrodestra, Marco Bucci, ha conquistato il ballottaggio per la carica di sindaco di Genova con oltre il 38% dei voti, staccando di oltre 5 punti percentuali il candidato del centrosinistra Gianni Crivello, che ha ottenuto il 33,4% delle preferenze. "E' un risultato storico - ha dichiarato Bucci -. Genova ha voglia di cambiare, di diventare una città moderna che pensa al futuro, una città che può essere la prima città del Mediterraneo. I genovesi vogliono cambiare e questo è il segnale più importante". "Finisce il primo tempo di una partita giocata, come immaginavamo, sul filo del rasoio", ha commentato Crivello.



Genova, Cassimatis: "Il partito dello staff M5s è stato punito" - "Nessuno può stupirsi: hanno espulso tutti i vecchi attivisti, quelli che avevano lavorato sul territorio e che gli elettori conoscevano, per candidare sconosciuti fedeli allo Staff". Cosi Marika Cassimatis, candidata a Genova epurata da Beppe Grillo, in un'intervista a Repubblica commenta le comunali nel capoluogo ligure. "Nel M5S, in tutta Italia - rimarca -, hanno emarginato e buttato fuori la vecchia guardia degli attivisti con motivazioni casuali o addirittura senza motivazione. A Genova, così come altrove, l'80% dei candidati nelle liste di Comune e Municipi era composto di persone sconosciute, che non hanno mai partecipato ai banchetti".



Verona, ballottaggio Sboarina-Bisinella - A Verona il centrodestra rompe con il sindaco uscente Flavio Tosi, che ha appoggiato la candidatura della sua compagna Patrizia Bisinella (senatrice del gruppo Fare, ha ottenuto il 23,62% dei voti). A primeggiare è il candidato del centrodestra Federico Sboarina, che porta a casa il 29,3% delle preferenze. La candidata del centrosinistra Orietta Salemi non è andata oltre il 22,4%.



Padova, ballottaggio Bitonci-Giordani - Ballottaggio a Padova tra Massimo Bitonci, sindaco leghista uscente sostenuto dal centrodestra, e il candidato del centrosinistra Sergio Giordani. Il primo ha conquistato il 40,2% dei voti, Giordani il 29,3%. A seguire Arturo Lorenzoni, alla guida di una coalizione civica dell'area di centrosinistra (22,8%). Il candidato del M5S Simone Borile ha ottenuto il 5,3% delle preferenze. Al ballottaggio anche gli altri due comuni padovani sopra i 15mila abitanti, Abano e Vigonza. Centrodestra in testa anche a Padova, dove il candidato Massimo Bitonci ottiene oltre il 40% dei voti. Se la vedrà il 25 giugno con Sergio Giordani, candidato per il centrosinistra.



Lampedusa, Nicolini arranca - A Lampedusa pare allontanarsi la possibilità di una riconferma per Giuseppina Nicolini, sindaco uscente di Lampedusa e componente della segreteria nazionale del Pd. La dem è terza dietro a Totò Martello, Filippo Mannino e Angela Maraventano (Noi con Salvini).



Il ritorno allo scontro centrodestra-centrosinistra a L'Aquila e Catanzaro - "L'esclusione" del M5s riporta al "classico" ballottaggio centrodestra-centrosinistra nelle principali città: succede a L'Aquila, dove, dopo due mandati di Massimo Cialente, se la vedranno Americo Di Benedetto, candidato del centrosinistra (dato al 44-48%) e Pierluigi Biondi, di centrodestra (dato al 41-45%) e dove il M5S con Fabrizio Righetti si ferma a un risultato a una cifra (tra il 4 e l'8%).



A Catanzaro il secondo turno dovrebbero giocarselo il sindaco uscente, Sergio Abramo del centrodestra, (dato tra il 40 e il 44%) e il candidato del Pd, Vincenzo Antonio Ciconte, (tra il 28 e il 32%). Sembra sfumare invece il sogno di Nicola Fiorita, sostenuto da liste civiche e di sinistra, tra il 21 e il 25%.



Parma e il caso Pizzarotti - Il M5s piange poi anche a Parma, definita esattamente cinque anni fa da Beppe Grillo "la Stalingrado d'Italia", in quanto primo Comune amministrato dai grillini. Nel centro emiliano l'ex Federico Pizzarotti, espulso dal comico genovese, è in testa con il 37% e sfiderà Paolo Scarpa, candidato del centrosinistra (al 29%).



Pizzarotti: risultato storico da soli a ballottaggio - "Voglio dire grazie ai Parmigiani che hanno creduto in un progetto nuovo, civico e libero. Arrivare al ballottaggio da soli è un risultato storico, che dimostra la forza del nostro gruppo, unito da valori e non dagli interessi. Adesso c'è bisogno di tutti per continuare a crescere". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook Federico Pizzarotti.



Maroni: mi torna in mente il '94 - Come sono andate le elezioni amministrative per la Lega Nord? "Credo ci sia da fare una riflessione sulle alleanze al Sud. A Palermo la mancata alleanza con Forza Italia ha portato a un risultato deludente. Ma al di là di un caso specifico, il punto è che il quadro attuale mi ha fatto tornare in mente il 1994". Lo afferma il governatore della Lombardia Roberto Maroni. "Allora c'era Forza Italia alleata con la Lega al Nord e con Alleanza nazionale al Sud - ragiona l'esponente del Carroccio -. Chissà, forse un ritorno alle origini potrebbe essere un'idea...".