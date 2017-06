12 giugno 2017 18:28 Comunali, Renzi: dati buoni, ora avanti | Berlusconi: centrodestra vince se unito "Tutti gongolano parlando della morte del M5s, non illudetevi". Salvini: "Con la Lega si vince, Matteo Renzi è il vero sconfitto"

"Buoni i dati delle amministrative, adesso avanti per i ballottaggi". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi, il giorno dopo le amministrative. "Il centrodestra vince se è unito e fondato sui programmi liberali", dice Silvio Berlusconi. "Se unito deve essere, che sia pure, ma a traino Lega", risponde Matteo Salvini. Beppe Grillo dopo la sconfitta dei Cinquestelle: "Tutti gongolano parlando della morte del M5s, non illudetevi".

Renzi: "Ora avanti per i ballottaggi" - Renzi ha definito "buoni" i risultati delle urne. Poi ha annunciato una visita a sorpresa nelle zone terremotate. "Il giorno dopo delle elezioni solitamente si fanno tante analisi, chiacchiere e discussioni, come è persino naturale. Noi oggi abbiamo fatto una scelta diversa. Con il presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, abbiamo preso una macchina e siamo saliti a Accumoli e Amatrice per fare il punto sui cantieri. Senza dirlo ai giornali, senza dirlo a nessuno".



Berlusconi: "Il centrodestra vince se unito e liberale" - "Il centrodestra può vincere quando è unito, quando sa far prevalere le ragioni dell'alleanza fondata su programmi concreti, quando sceglie candidati credibili, espressione - nella gran parte dei casi - non del professionismo politico ma della società civile". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Il nostro modello di centrodestra, fondato sui valori cristiani e sui programmi liberali, ha ottenuto la fiducia di molti italiani e ne potrà attrarre molti altri in vista dei ballottaggi".

Grillo: "Successi e fallimenti fanno parte della nostra storia" - "Il primo obiettivo è dare il massimo supporto ai nostri candidati al ballottaggio. A luglio avremo il candidato presidente della regione siciliana, a settembre avremo il candidato premier". Lo ha detto il leader M5s, Beppe Grillo, aggiungendo: "Dopo le regionali siciliane del 5 novembre ci saranno le politiche e l'obiettivo è andare al governo. Successi e fallimenti fanno parte della nostra storia, l'importante è non mollare mai".



"Tutti gongolano esponendo raffinate analisi sulla morte dei 5 Stelle, sul ritorno del bipolarismo, sulla debacle del Movimento, sulla fine dei grillini", scrive il comico sul blog. "L'hanno detto dopo le politiche, dopo le europee, dopo le regionali, dopo il referendum. Fate pure anche ora. Illudetevi che sia così per dormire sonni più tranquilli. Noi continuiamo ad andare avanti per la nostra strada.



Di Battista: "Speravo più ballottaggi ma ora basta chiacchiere" - "Non è il momento della chiacchiere. Io mi sono speso, speravo in molti più ballottaggi". E' il commento del deputato pentastellato Alessandro Di Battista, che ha aggiunto: "Ci sono tanti cittadini che si stanno impegnando e che possono arrivare ad amministrare in diversi comuni. Vanno sostenuti e io lo farò. Le amministrative per il M5s sono da sempre le elezioni più complesse. Io credevo che in alcuni comuni ce l'avremmo fatta e invece no. Quindi che si fa? Ci si impegna ancor di più".