M5s, Grillo: "Sono il leader del più grosso movimento politico"

"Io mai avrei immaginato di fare il leader di partito. Mai. E mi trovo leader del più grosso movimento politico in Italia. Non so come sia successo, ve lo devo dire: scherzavo". Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo a Trento. "Questo non è un comizio politico, voi uscirete divertiti, a meno che tu non sia del Pd", ha aggiunto Grillo rivolto ad uno spettatore del pubblico.