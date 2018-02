M5s, Di Maio: "Nostro contingente via da Afghanistan"

"Noi del Movimento 5 stelle pensiamo che il contingente italiano non debba più restare in Afghanistan". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio. "Sono fermamente convinto della presenza dell'Italia nella Nato ma ci sono missioni internazionali su cui è meglio essere chiari perché l'ambiguità dei governi passati non ce la possiamo permettere. In Afghanistan i soldati sono esposti a rischi inutili", ha aggiunto.