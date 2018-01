Lombardia, Matteo Salvini: passo indietro di Fontana? Figurarsi

Attilio Fontana, dopo la bufera per la frase pronunciata sulla "razza bianca a rischio", resta il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia. Lo ha assicurato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che in un'intervista a Radio Anch'io ha detto: "Figuriamoci se posso pensare a un passo indietro". "Berlusconi - ha poi aggiunto - non ha mai detto che Fontana non è adeguato".