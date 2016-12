Liguria, Paita resta la candidata del Pd Guerini a Speranza: sbagliato lasciare

19:39 - Raffaella Paita, indagata dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta sull’alluvione del 2014, "continua a essere la candidata del Pd alla regione Liguria". Lo annuncia il vicesegretario del partito, Lorenzo Guerini. Il numero due del Pd lancia poi un appello a Roberto Speranza, dimessosi da capogruppo perché contrario all'Italicum: "Lo invito a riflettere. E' una scelta sbagliata".

"In questi anni si è lavorato bene, proficuamente - prosegue Guerini rivolgendosi a Speranza -. Abbiamo bisogno tutti di affrontare i prossimi passaggi con il massimo di determinazione e unità. La conferma di un passo indietro sarebbe una scelta sbagliata, ma la rispetteremmo".



"Italicum avrà larga maggioranza" - Quanto ai numeri, il vicesegretario si mostra ottimista: "Non c'è bisogno di un patto con la minoranza Pd. Nell'assemblea di mercoledì è emersa la volontà della stragrande maggioranza dei deputati di attenersi in Aula alle scelte del gruppo: ci sarà molta più compattezza di quanto non si sia raccontato, un sostegno ampio del Pd".



Bagnasco: "Indagini esplodono sempre in certe ore..." - Sull'indagine della procura di Genova interviene anche l'arcivescovo della città e presidente della Cei, Angelo Bagnasco: "Provo grande dispiacere e grande dolore per il fatto che, chissà perché, le indagini esplodono sempre in certe ore della storia, delle città, della nazione".



Lotti: "Indagini non favoriranno destra" - "Ho parlato con la Paita, l'ho trovata in forma e sta bene. Credo, da semplice iscritto, che faccia bene ad andare avanti". Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Luca Lotti. "Io non credo che questa indagine possa agevolare i nostri avversari. Dobbiamo fare la nostra battaglia, la nostra campagna elettorale voto a voto, palmo a palmo, e andare dritti. Vogliamo sconfiggere la destra, speriamo in una bella campagna elettorale" ha concluso.