Legge elettorale, Toninelli (M5s): "Governo e Parlamento indegni"

"Questo governo e questo Parlamento sono fatti di indegni e di bugiardi. Non avete la dignità per rappresentare gli italiani, non rappresentate quei cittadini che avete zittito con un colpo di mano". Lo ha affermato Danilo Toninelli (M5s), durante le dichiarazioni di voto alla Camera sulla prima fiducia alla nuova legge elettorale. "La fiducia viene posta come nel 1923 sulla legge Acerbo e poi sulla legge Truffa", ha aggiunto.