11 ottobre 2017 13:05 Legge elettorale, Rosato (Pd) a Tgcom24: "Non si può farla a colpi di voto segreto" "Dopo cinque anni e tre tentativi falliti questo Paese - ricorda - deve darsi una legge elettorale"

"Non si può approvare una legge elettorale a colpi di voto segreto". Così Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera, dopo le critiche sulla scelta di porre la fiducia in Parlamento sul Rosatellum. "Dopo cinque anni e tre tentativi falliti questo Paese deve darsi una legge elettorale. Avere regole scritte dal Parlamento e non dalla Corte Costituzionale - spiega a Tgcom24 Rosato - è quello che dobbiamo fare e stiamo facendo".

Emanuele Fiano (Pd): "La fiducia è per dare una legge elettorale al Paese" - A Tgcom24 parla Emanuele Fiano(Pd): "La fiducia è l'estrema ratio per far sì che il Parlamento, con un consenso più ampio oltre alle forze di governo, dia al Paese una legge di natura parlamentare. Abbiamo già provato quattro volte a dare una legge elettorale agli italiani durante questa legislatura, ma siamo stati sempre ostacolati".