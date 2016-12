Lega, Bossi prende le distanze da Salvini: raccatta i voti e scappa

Umberto Bossi si smarca da Matteo Salvini e dice: "A me non piace la sua linea. Non ho mai letto un programma per queste elezioni, va solo a raccattare un po' di voti per poi scappare. Cercare solo di prendere qualche sedia in più non porta da nessuna parte. E' un'idea peregrina". Con questa strategia, dice il fondatore del Carroccio, "la Lega rischia di diventare un partito che agli occhi della gente perde peso, come è avvenuto".