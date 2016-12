Italicum,Boschi:Mattarella firmerà

21:02 - "Ovviamente rispetto il ruolo del Presidente della Repubblica: non tiro per la giacchetta Mattarella. Però, siccome è un costituzionalista, sono convinta che la firmerà". Lo ha detto Maria Elena Boschi, dopo l'approvazione alla Camera dell'Italicum. Il ministro per le Riforme ha inoltre sottolineato come il governo non abbia solo "dato una nuova legge elettorale al Paese" ma come questa sia "una buona legge elettorale".

