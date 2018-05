Ipotesi governo di tutti, Pd: "Disponibili al confronto ma non con i vincitori"

Il coordinatore del Pd precisa subito però che "non siamo certo disponibili a discutere della formazione di un governo con le forze che hanno vinto le elezioni", mentre "siamo aperti all'incontro con il presidente incaricato, se ci sarà". Nella nota, diffusa dal portavoce di Matteo Renzi, Guerini ha lamentato in particolare che "la titolazione di alcune agenzie non rende il senso delle mie parole".



Colle: "Nessuna accelezione per per la Siria" - Intanto arrivano precisazioni anche dal Colle, dove non risulta nessuna accelerazione per la soluzione della formazione del governo in seguito all'aggravarsi della crisi siriana: si erano invece diffuse in ambienti politici e giornalistici voci di un anticipo delle decisioni del presidente Sergio Mattarella che non risultano al Quirinale.



Martina: "Presto l'assemblea, io mi candido" - Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina giudica "ragionevole il rinvio dell'assemblea, data la situazione generale, e comunque si farà presto. Confermo la mia candidatura e penso, oggi più di ieri, che non servano conte e divisioni ma tanta sana collegialità".