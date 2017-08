In prima fila alla protesta no-vax, ecco chi è il "capo-popolo" contro

Il suo nome è Simone Carabella, è finito in primo piano su una delle foto scattate dall'Ansa alla contestazione e, pubblica nextquotidiano in un articolo che ne fa il ritratto, è noto perché ogni anno, il primo gennaio, si tuffa nel Tevere dal Ponte Cavour.



Di orientamento fascista, scrive il sito ("come tutti i fascisti si proclama né di destra né di sinistra"), Carabella sul suo profilo Facebook si lusinga di essere finito "in prima pagina Ansa" con quell'immagine, per poi precisare che però i giornalisti "invece di scrivere che per l'ennesima volta i cittadini italiani sono stati abusati dalla politica di sinistra, scrivono che i deputati del Pd sono stati aggrediti (purtroppo non da me). Un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno mantenuto una piazza ordinata".



In passato Carabella ha anche manifestato per portare Stamina negli ospedali e pure in quel caso il suo obiettivo venne bloccato dal ministro Lorenzin. Mentre di recente ha difeso "gli italici costumi" su una spiaggia del Lazio andando a rimproverare "alcuni immigrati clandestini intenti a fare il bagno con addosso delle mutande" intimando loro di evitare quel "comportamento irrispettoso".



Con la manifestazione no-vax ha vissuto il suo momento di gloria: una sorta di "consacrazione da capo-popolo".