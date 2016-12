Immigrati, Alfano: al via "Triton"

18:21 - Con "l'operazione Triton si pone fine a Mare Nostrum". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine del Consiglio Ue. "Non avremo due linee di difesa delle nostre frontiere", ha spiegato Alfano.

"Il nostro Paese farà per intero la propria parte per quanto riguarda "search and rescue", secondo quanto prevede il "diritto internazionale della navigazione", ha poi sottolineato il ministro dell'Interno. "Quello di salvare chi è in difficoltà in mare è un principio universale - ha evidenziato - un dovere che incombe su ogni Paese. Così come ciascun Paese Ue è chiamato a tutelare la propria frontiera".



"Grande risultato della presidenza italiana" - "Quello che abbiamo sempre detto e siamo riusciti ad ottenere è che l'Italia non poteva rimanere da sola a presidiare una frontiera che in decine di migliaia intendono attraversare, non per entrare in Italia, ma per entrare in Europa. Abbiamo ottenuto - ha ricordato Alfano - quello per cui da tanti anni si batteva senza essere ascoltati. E' un grande risultato, non solo dell'Europa, ma specificamente di questo semestre di presidenza italiano".