25 agosto 2014 "In 48 ore salvati 4mila immigrati"

Marina: diversi corpi senza vita I numeri delle ultime tragedie del mare diffusi dalla Marina. Nelle operazioni di soccorso, effettuate tra venerdì e domenica, sono stati impegnati gli equipaggi delle navi della Marina Militare, capitanerie di Porto e anche navi mercantili Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:42 - Sono quasi 4.000 gli immigrati salvati e recuperati tra venerdì e domenica in numerosi soccorsi effettuati dagli equipaggi delle navi della Marina militare, capitanerie di Porto e navi mercantili nell'ambito dell'operazione "Mare Nostrum". In una nota diffusa dalle autorità si precisa che "sono stati recuperati anche diversi corpi senza vita".

"In particolare - precisa la nota della Marina Militare - il pattugliatore Sirio sabato sera ha soccorso 73 migranti da un gommone in difficoltà, imbarcando anche 18 salme ritrovate a bordo dello stesso natante". Il Sirio ha inoltre soccorso e recuperato altri migranti da un altro natante sbarcando tutti domenica sera a Pozzallo: 266 migranti e 18 salme. La fregata Fasan domenica mattina ha sbarcato a Reggio Calabria 1373 migranti e una salma recuperati nelle operazioni di venerdì e sabato.



Domenica sera a nord delle coste libiche, con condizioni meteo-marine in peggioramento, un peschereccio sul quale erano imbarcati un numero elevato di migranti si è capovolto. Un elicottero della Marina Militare è decollato da Lampedusa per recarsi sul punto del naufragio. L'intervento del pattugliatore Foscari, della corvetta Fenice, della CP 904 e della nave mercantile Burbon Orca hanno permesso di soccorrere e portare in salvo rispettivamente 80, 32, 250 e 2 migranti presenti in mare al quale erano stati lanciati i salvagente dall'elicottero intervenuto per primo. Sei le salme recuperate, continuano al momento le ricerche di eventuali dispersi.



La nave San Giusto nel pomeriggio di lunedì sbarcherà a Crotone 1367 migranti tra cui 192 donne e 156 minori soccorsi insieme a nave Fenice e alla motovedetta CP 904 della Capitaneria di Porto. Le motovedette delle Capitanerie di Porto CP401, 267 e 289 hanno soccorso 277 migranti sbarcandoli ieri sera nel porto di Trapani.



L'Osservatore Romano, il giornale della Santa Sede, ha titolato sulle "stragi quotidiane" di migranti in mare descrivendole "come una guerra". Sul quotidiano si legge: "Un'ecatombe senza fine: nel Mediterraneo si sta combattendo una nuova, silenziosa guerra. Quella dell'immigrazione".