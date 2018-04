Governo, Salvini: "Tutti devono cedere o si torna al voto"

"E' meglio non andare a votare. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sottolineando che per arrivare a formare un governo "qualcuno alla fine dovrà cedere, perché se tutti rimangono sulle loro posizioni si va a votare o a giugno o a ottobre: tutti devono cedere, non solo M5s, anche Pd e Forza Italia".