Governo, Mattarella prende tempo | Salvini e Berlusconi sono a un passo dallo strappo

E se il leader leghista continua a dialogare per il governo con Luigi Di Maio, Berlusconi chiude la porta ai Cinque stelle assicurando che "per nessun motivo al mondo" ci ripenserà, e propone di cercare in Parlamento i voti per un esecutivo di centrodestra nel gruppo Misto e nel Pd. "Sogna", replicano i Dem. Mentre i pentastellati fanno sapere a Salvini che è a un bivio: o molla FI o un governo M5s-Lega non si fa.



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto alle 12 la Casellati, che gli ha comunica quanto emerso dai due giorni di consultazioni a Palazzo Giustiniani: un'intesa di governo tra M5s e centrodestra non c'è. Sono emersi però, ha spiegato il presidente del Senato, "spunti di riflessione politica". E il capo dello Stato si è preso due giorni di riflessione.



Di due giorni è anche l'ultimatum di Di Maio a Salvini per decidere da che parte stare. Ma se per lunedì non saranno emersi fatti nuovi che aprano a uno scenario di governo M5s-Lega, Mattarella potrebbe decidere di affidare un secondo mandato esplorativo, questa volta al presidente della Camera Roberto Fico. Difficile invece che a ricevere l'incarico sia Salvini, come da lui chiesto.



Il leader della Lega, però, ha dato segno di credere ancora nell'intesa tra la sua coalizione e i grillini: alla Casellati ha detto di aver sentito Di Maio, chiedendole di "fargli sapere" la linea di FI. Ma da Berlusconi, poco dopo, sono arrivate parole di fuoco: "Il M5s vuole i nostri voti ma non noi. Nessun accordo è possibile: sono un pericolo per l'Italia e sono solo disoccupati. Nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi. Gli italiani hanno votato molto male. Sono disgustato".



Nel fine settimana, dunque, i contatti continueranno, ma la via di un governo M5s-Lega ormai può passare ormai solo da uno strappo tra Salvini e Berlusconi. Che nessuno dei due, ora come ora, è disposto a fare. Il leader di Forza Italia dice di volere un esecutivo di centrodestra guidato da Salvini che cerchi in Parlamento, anche tra "alcuni esponenti Pd", i voti per una maggioranza. A mostrare la volontà di tenere unita la coalizione, dice anche no a un governo "di responsabilità": centrodestra al governo o voto anticipato. Ma Salvini non è d'accordo: "Sbaglia quando dice che gli italiani votano male e ri-sbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd".



I Dem, da parte loro, restano in attesa. "M5s e centrodestra sono irresponsabili. Nessuno ci dividerà mai", dice Maurizio Martina. E Ettore Rosato e Andrea Marcucci escludono ogni appoggio, anche esterno, del Pd al centrodestra. I "dialoganti" Dem, nonostante il "tocca a loro" ripetuto come un mantra dai renziani, guardano però già al M5s: un mandato a Fico aprirebbe una nuova partita e il dialogo tra Zingaretti e Lombardi nel Lazio sembra indicare un modello.