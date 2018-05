Governo Lega-M5s: piena sintonia sul programma, il premier sarà terzo

Tre giorni per il governo Lega-M5s . Salvini e Di Maio trattano, ma per il premier pensano a un nome terzo. Domenica lo diranno al Quirinale, lunedì l'incarico secco. Entro la settimana il giuramento dei ministri. "Meno di 20", dice in tv Vincenzo Spadafora, che i Cinque Stelle hanno incaricato per le relazioni istituzionali. "Il conflitto d'interessi sarà nel programma", aggiunge. Forza Italia avverte: "Astensione o voto contrario dipenderà dai nomi".

"Piena sintonia" tra Lega e M5s sul metodo - Il primo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non è stato, e forse non poteva esserlo, risolutivo. Sul contratto di governo i due partiti assicurano "piena sintonia", dando già uno schema. Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax, riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrasto all'immigrazione clandestina e legittima difesa. Ma su chi siederà a Palazzo Chigi permane una coltre di assoluto silenzio: l'impressione è che ancora non sia stato fatto alcun nome. Sul metodo, però, qualcosa si muove. Opzione del premier terzo - Sulla premiership di un governo M5s-Lega, è molto probabile "un nome terzo" che "rappresenti quello che si scrive nel contratto di governo". A dirlo Vincenzo Spadafora (M5s) a Porta a Porta. "Sarà un premier terzo, né della Lega né di M5s": è l'ulteriore conferma di Alfonso Bonafede, deputato 5 Stelle, che ha partecipato al tavolo programmatico con il Carroccio alla Camera. Di Maio e Salvini entreranno nel governo - Concreta è comunque l'ipotesi che Di Maio e Salvini entrino nel governo, prendendo due ministeri pesanti e la carica di vicepremier. E, in tal caso, Di Maio potrebbe andare alla Farnesina e Salvini all'Interno. E c'è un altro dato che fonti che seguono la trattativa oggi sottolineano: al premier terzo verrà consegnato il programma M5s-Lega da attuare, nonché i tempi e i modi dell'attuazione. E a quel programma il premier dovrà attenersi.

Dopo il "via libera" di Silvio Berlusconi, Lega e M5s si avviano verso la formazione di un governo. Tra i primi nodi da sciogliere quello del premier. Ma, al di là dei nomi, il punto resta politico: il M5S cederà a un premier di segno leghista? Per ora Di Maio si limita a ribadire che il passo indietro annunciato domenica su Palazzo Chigi e l'apertura a un nome terzo. In pole position viene dato ora l'ambasciatore e presidente di Fincantieri Giampiero Massolo. Nel borsino del totonomi spuntano anche quelli di Giulia Bongiorno e quello di Carlo Cottarelli, ma anche del saggio di Napolitano Giancarlo Giorgetti, nome sul quale i pentastellati dopo una prima apertura hanno però chiuso. Di certo, con un premier terzo, per Salvini e Di Maio sarà difficile accettare dei ministeri. Al massimo potrebbero fare da vice tenendosi le mani più libere, eventualmente occupando anche le poltrone di ministeri di peso come gli Esteri (Di Maio) e dell'Interno ( Salvini). In realtà, se la nebbia è alta su Palazzo Chigi lo è anche sugli altri ministeri. Il M5s guarda in generale soprattutto a quelli economici, agli Esteri e al dicastero del Lavoro: quest'ultimo trampolino per il reddito di cittadinanza. "Parliamo di temi, i veti sui nomi si smusseranno", ha affermato una fonte autorevole del M5s.

La squadra sarà snella: non oltre 20 ministri - Domenica, oltre a nome del capo del governo, i due partiti potrebbero indicare informalmente al Colle i ministri pesanti, ovvero quelli a Tesoro, Sviluppo Economico, Esteri, Interno e Welfare. Possibile che al Mef venga posto un tecnico anche se per i dicasteri economici, a cui mira il M5s, non si possono escludere i nomi di Lorenzo Fioramonti o Stefano Buffagni nonché quello del leghista Armando Siri. La squadra sarà snella, tra i 15 e i 20 ministri, e potrebbe includere alcuni tra gli esponenti più vicini a Di Maio, come Alfonso Bonafede, già candidato dal M5s alla Giustizia.



FI e FdI aspettano di sapere i nomi del nuovo esecutivo - Ma c'è un convitato di pietra nella trattativa per la premiership, ed è Silvio Berlusconi. E sale anche l'ipotesi che Forza Italia voti contro l'esecutivo. Dipenderà, come per Fratelli d'Italia, anche da chi siederà a Palazzo Chigi. Anche se il voto contrario potrebbe anche essere frutto di una strategia, quella di far "pesare" un eventuale futuro sostegno di FI, soprattutto in Senato, dove M5s-Lega arrivano a quota 167, buona ma non assolutamente sicura. Numeri tra l'altro soggetti a molti umori anche tra i 5 Stelle: in diversi, attendono di vedere il programma prima di mettere da parte l'irritazione serpeggiante per l'abbraccio con la Lega.