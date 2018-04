Governo, chiuso il primo giorno di consultazioni | Giovedì al Colle centrodestra, Pd e M5s

L'incrocio di veti paralizza il dialogo tra le forze potenzialmente in grado di esprimere un esecutivo nonostante lo sforzo mostrato dai 5 Stelle di presentarsi al Colle, come chiesto dal Capo dello Stato, con una proposta di accordo in grado di tracciare almeno una soluzione percorribile.



Il "diktat" di Di Maio su Berlusconi - Il "dicktat" posto da Luigi Di Maio su FI e su Silvio Berlusconi blocca quel segnale che avrebbe potuto da subito agevolare il dialogo tra il M5S e la Lega sulla scorta della sottoscrizione di un contratto di programma alla tedesca. Non solo i forzisti ma anche il Carroccio devono fare muro difendendo il nome del leader di Forza Italia. Quest'ultimo non può che confermare la sua presenza alla guida della delegazione azzurra che giovedì salirà al Quirinale.



"Scorporare la Lega da FI per renderla subalterna al M5s è un sogno irrealizzabile" taglia corto il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani che giudica "puerili" e "antidemocratici" gli attacchi del leader M5s a Berlusconi e conferma: "Non sarò io a salire al Colle".



Lega: "Tradimenti inaccettabili" - E parla di richiesta di "tradimenti inaccettabili" anche il capogruppo della Lega a Montecitorio, Giancarlo Giorgetti che avverte: "veti e pregiudizi portano solo di nuovo a votare". Conferma tuttavia come prioritario il dialogo con il M5s anche se a partire dal programma del centrodestra. Ed è ottimista: "Siamo in una fase nuova, dagli esiti imprevedibili". Si continua a trattare sottotraccia. Su più temi e su più fronti, anche quello delle nomine.



La proposta di Di Maio a Carroccio e Pd - Il leader M5s mantiene dritta la barra sulla sua proposta ma smorza i toni. Continua a proporre il suo "contratto" di governo anche al Pd pur sapendo che in questa fase resta un'ipotesi irrealizzabile, sollecita dem e Carroccio a decidere "da che parte stare" e invita Salvini a scegliere "se rimanere ancorato al passato e a Silvio Berlusconi, un uomo, dice scegliendo con cura parole non offensive, che ha già avuto la possibilità di cambiare l'Italia ma non lo ha fatto". Ma Di Maio chiede anche di fare presto a vedere le controparti: "Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due partiti", per "metterci subito al lavoro".



Il secondo forno aperto con il Pd però non si scalda. Il veto posto su Matteo Renzi non può che irrigidire il partito. Il renziano Ettore Rosato avverte: "Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. E' un teatrino" e non una "premessa" per un incontro. Ma un esponente della minoranza come Francesco Boccia non chiude: è ancora "troppo presto" per dare una risposta al M5s ma allo stesso modo blocca chi nel Pd guarda alla nascita del "governo dei perdenti".



L'asse in Parlamento tra 5 Stelle e centrodestra - I partiti "vincenti", invece, continuano intanto ad accordarsi in Parlamento dando in modo plastico una dimostrazione che un asse tra 5 Stelle e centrodestra è possibile. Dopo le intese sulle presidenze e sugli uffici di presidenza di Camera e Senato, Forza Italia ha votato un 5 Stelle alla Presidenza della Commissione speciale di palazzo Madama. "Abbiamo votato per Vito Crimi (M5s) presidente secondo gli accordi presi e loro hanno votato come vice presidente il nostro Giacomo Caliendo", spiega il senatore azzurro Lucio Malan.



Salvini: "Tutti devono cedere o si torna al voto, inutile oggi un incarico esplorativo a me" - "È meglio non andare a votare. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, sottolineando che per arrivare a formare un governo "qualcuno alla fine dovrà cedere, perché se tutti rimangono sulle loro posizioni si va a votare o a giugno o a ottobre, tutti devono cedere, non solo M5s, anche Pd e Forza Italia".



"L'esploratore lo facevo da boy scout a 10 anni, adesso c'è poco da esplorare", ha quindi aggiunto Salvini parlando di un eventuale incarico da parte del Capo dello Stato per formare il governo. "Oggi è inutile perché non ci sono i numeri, quindi io posso solo prendere atto che oggi non ci sono i numeri", ha aggiunto, confermando che vedrà "la prossima settimana in campo neutro a Roma" il leader M5s, Luigi Di Maio.



La prima giornata di consultazioni - Al Colle intanto nella prima giornata di consultazioni Mattarella ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, il presidente emerito Giorgio Napolitano e poi la delegazione di Autonomie, quelle del Misto e di FdI. Giorgia Meloni ha chiesto l'incarico per Salvini mentre Pietro Grasso ha espresso la disponibilità di Leu al dialogo escludendo il centrodestra e aprendo a M5s nel caso in cui metta al centro del suo programma lavoro, welfare e diritti civili.