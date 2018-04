Governo, chiuso il primo giorno di consultazioni | Berlusconi a M5s: no intese con chi pone veti

"Tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza. Credo che tutte le energie debbano essere spese per cercare di formare un quadro politico che possa governare. Se si riesce a trovare un accordo su punti di programma forse ce la possiamo fare". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in un'intervista Matrix. "L'urgenza del Paese - sostiene - è una riforma fiscale che dia fiato alle famiglie, che dia sviluppo al Paese, che dia occupazione ai giovani, che dia speranza in definitiva. Oggi c'è un'oppressione fiscale intollerabile. Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale".