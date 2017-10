Gentiloni: "Preservare accordo con Iran è nostro interesse"

Per il premier italiano Paolo Gentiloni "preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran corrisponde a interessi di sicurezza nazionali condivisi". In una nota Gentiloni dice che "l'Italia prende atto della decisione del Presidente Trump di non rinnovare la certificazione dell'adempimento da parte di Teheran, e si unisce alla preoccupazione espressa dai Capi di Stato e di Governo di Francia, Germania e Regno Unito per le possibili conseguenze".