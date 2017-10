Dagli Stati Uniti, dove è intervenuto alla New York University, il premier Paolo Gentiloni sottolinea come "segni di ripresa economica si siano trasformati in un'indiscutibile crescita economica, ma dobbiamo essere prudenti e non perdere il momento nei nostri sforzi di riforma". Alla vigilia del suo intervento all'Onu, il presidente del Consiglio ha parlato anche di immigrazione, affermando che "i flussi vanno gestiti insieme all'Ue, non da soli".

"Il dinamismo economico e un rinnovato sentimento di fiducia stanno alimentando in Europa la speranza che stiamo andando verso tempi migliori", ha proseguito Gentiloni. "I trend globali suggeriscono che le buone performance economiche che stiamo sperimentando si fondano su trend a lungo termine".



Su Usa e Trump: "Non possono fare tutto da soli" - "L'Italia è convinta che il multilateralismo sia l'unica via per affrontare le sfide e i problemi globali. Non credo che un Paese possa farlo da solo, non è una soluzione realistica", ha affermato Gentiloni commentando le parole di Donald Trump all'Onu. "Capisco difendere i propri interessi, ma serve un approccio multilaterale per affrontare le questioni Corea del Nord, clima e libero commercio", ha aggiunto.



"I maestri delle illusioni sono al lavoro" - "I maestri delle illusioni sono al lavoro per assicurarsi che le legittime cause della rabbia e della frustrazione siano sfruttate al massimo, per motivi di potere e di vantaggio economico", ha sottolineato il premier, puntando il dito contro quei leader che "si riferiscono sempre ad un passato distante, un'età dell'oro che non è mai esistita". "I politici della falsa nostalgia possono essere potenti in tempi di tristezza", ha aggiunto dopo aver evocato Brexit e populismo.