Gentiloni: l'Italia cresce, non siamo più fanalino di coda Ue

"Da ieri non siamo più il fanalino di coda in Europa. Dobbiamo essere più consapevoli che la sostanza del discorso non sono le cifre, ma è capire che il Paese s'è rimesso a crescere, anche se questa crescita non ha risanato le cicatrici della crisi". Lo ha affermato il premier Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Non è la soluzione ma un'opportunità, dice alle classi dirigenti che offre una possibilità".