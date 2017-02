Gentiloni: "Il governo va avanti e ora accelera, in due mesi decisioni rilevanti"

"Al di là delle discussioni sulla velocità e la lentezza delle riforme, il governo prosegue nel suo cammino. Lo ha fatto in queste settimane, in poco più di due mesi, con decisioni molto rilevanti". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm. Dal presidente del Consiglio arriva poi una stoccata all'Ue: "Agli amici di Bruxelles dico che il governo italiano è al lavoro con determinazione, forse non colta del tutto".

"Accelereremo il ritmo delle riforme" - "Le operazioni che dobbiamo fare nelle prossime settimane, con il Def, chiedono un'ulteriore accelerazione del ritmo delle riforme ed è quello che faremo", aggiunge Gentiloni al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato altri decreti attuativi della riforma Madia sulla pubblica amministrazione.



"Sul lavoro dati contradditori ma positivi" - "L'Italia mostra perduranti difficoltà economiche" ma anche "segnali positive molto incoraggianti". Ci sono "dati straordinari su commercio, risultati molto importanti sull'evasione fiscale e dati contradditori su lavoro, fondamentalmente positivi quelli resi noti oggi", prosegue il premier sottolineando che il tasso di crescita "ha lasciato il segno meno e anche lo zero virgola".



"Ok dal Cdm a dl codice appalti" - Gentiloni, inoltre, rimarca che dal Consiglio dei ministri è arrivato anche il via libera al "decreto correttivo al codice degli appalti per una maggiore semplicità e trasparenza e per cercare di dare un contributo alla ripresa degli appalti e dei lavori pubblici".