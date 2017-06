Gentiloni: al via piano di investimenti per 47 miliardi in 25 anni

"Oggi diamo il via libera ad un grande piano di investimenti pubblici per infrastrutture e altre opere pari a 47 miliardi per i prossimi 25 anni: siamo tutti consapevoli che gli investimenti sono decisivi per dare ossigeno alla ripresa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, firmando il decreto presidenziale di ripartizione dei fondi di investimento.