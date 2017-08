Franco Gabrielli: "Cambiare il reato di mafia, lo è anche corruzione"

"Dal mio punto di vista - spiega Gabrielli -, l'accusa da cui muove questa inchiesta rappresenta una sorta di interpretazione avanzata del rapporto tra la corruzione e la mafia. Leggeremo le motivazioni della sentenza: se viene considerata troppo avanzata, a questo punto questa inchiesta interroga il legislatore".



Il capo della polizia sostiene che "se non ci sono le condizioni affinché un giudice, nella sua legittima autonomia, non aderisca a questa interpretazione avanzata delle procura di Roma, se la sentenza non coglie la modernità dell'impostazione dell' accusa e la correlazione tra corruzione e mafia, bisogna rimodellare la formulazione del reato di 416 bis".



"Mi auguro che il prossimo Parlamento, qualunque maggioranza esprimerà, metta tra i primi punti dell'ordine del giorno la lotta vera e senza quartiere alla corruzione", continua Gabrielli, sottolineando che "nessuno è così ingenuo da pensare che la corruzione sparirà". Per il capo della polizia "la sfida è far si che i fenomeni patologici siano relegati ad una eccezionalità e non ad una disarmante fisiologia: la strada più indicata - coclude - è quella di arrivare all'emissione di pene severe, come quelle stabilite dal tribunale di Roma per il Mondo di Mezzo, e soprattutto pene certe".