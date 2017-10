Forza Italia, Silvio Berlusconi: con Salvini troveremo un accordo

"Speravo di godermi la vita. Sono ancora in campo per disperazione. Come nel '94 ho sentito il dovere di farlo anche stavolta - ha detto poi Berlusconi rivolgendosi ai giovani imprenditori -. Vorrei che in qualcuno di voi nascesse lo stesso senso del dovere, di dedicare qualche anno della vostra vita al Paese".



"Parlerò poco di giustizia, ho paura che qualcuno possa togliermi di mezzo" - Presentando la prossima campagna elettorale Berlusconi ha spiegato di essere intenzionato a parlare poco di giustizia "per paura che qualcuno possa togliermi di mezzo". Il leader di Forza Italia si è quindi limitato a rilanciare la proposta di riforma della giustizia che punti, in primo luogo, a non ripetere i processi, in appello e in Cassazione, quando una persona viene assolta in primo grado. "Quando uno ha avuto un'assoluzione deve finire il processo", ha detto.



"Porteremo le pensioni minime a mille euro" - Berlusconi ha quindi spiegato i punti principali del suo programma, tra i quali l'aumento delle pensioni minime. "Porteremo le pensioni minime a 1.000 euro per 13 mesi", ha detto, aggiungendo di voler dare la pensione anche "alle persone che lavorano di più, la sera, il sabato, la notte, sempre: le nostre mamme".



"Meno tasse e vincoli Ue, più garanzie" - Il programma di Forza Italia, ha quindi sottolineato Berlusconi si riassume "con tre meno e due più": "Meno tasse, meno Stato, meno vincoli dell'Europa, più sicurezza per tutti e più garanzie per ciascuno". Per quanto riguarda il capitolo tasse, per Berlusconi, andrebbero tolte sulla prima auto, sulle donazioni e sulle successioni, sull'Imu agricola e Irap.