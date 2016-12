Forza Italia: "Le minacce di Renzi minano il patto del Nazareno"

16:37 - "La clausola decisiva su cui si regge il patto del Nazareno è che non si sarebbe usata l'arma della prova di forza parlamentare per sancire una modifica dei contenuti, ma solo l'accordo reciproco. Se no salta tutto". Lo si legge in una nota del "Mattinale" del gruppo Forza Italia alla Camera. Le minacce da parte del premier Matteo Renzi di fare da soli "sono un pugno in faccia alla democrazia".

"Pacta sunt servanda - prosegue la nota -. Il patto del Nazareno sanava al meglio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il vulnus di un Parlamento fuori legge. I due partner si riconoscevano identici quanto a dignità e forza contrattuale e garantivano in tal modo un'ampia maggioranza nelle due Camere e nel Paese. Trovando così una soluzione di buon senso alla questione della squalificata consistenza democratica del Parlamento".