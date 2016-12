Berlusconi lancia il no tax day: "Forza Italia è contro questo governo"

23:27 - Forza Italia ha indetto per il 29 e 30 novembre la mobilitazione "no tax day" che si svilupperà su tutto il territorio nazionale. "Questo sforzo organizzativo servirà a dare un segnale chiaro della nostra opposizione alle politiche economiche e fiscali di questo governo", ha sottolineato il leader di Fi Silvio Berlusconi. "Noi - ha aggiunto - difendiamo con determinazione gli interessi legittimi delle famiglie e delle imprese italiane".

"Per opporci a questo salasso perpetrato sulla classe media e per riconquistare la fiducia dei nostri elettori, Forza Italia ha presentato un emendamento alla legge di stabilità volto a riportare la tassazione sugli immobili al livello del governo Berlusconi del 2008", ha affermato rivolgendosi ai parlamentari Fi in vista della mobilitazione contro le tasse sulla casa.



Tra poco "torno in campo, innocente e alla grande", ha ribadito il presidente del partito che ha invitato i pensionati a "non commettere l'errore che avete fatto alle ultime elezioni europee non andando a votare perché l'Europa non vi è simpatica e perché non c'era Berlusconi candidato: dovete andare a votare. Ve lo manda a dire un vostro coetaneo che vi vuole bene, proprio lui: Silvio Berlusconi".



"Con il cieco rigore dei governi guidati dalla sinistra la classe media è quella che ha pagato il conto della varie manovre - ha spiegato -. Prima ha pagato per il finto risanamento predicato dal governo Monti, poi, dopo l'uscita di Forza Italia dal governo, ha pagato le politiche di redistribuzione del reddito che Renzi ha avvivato a favore del proprio elettorato di riferimento".



Berlusconi ha sottolineato che "l'esecutivo di Renzi, preceduto dagli altri tre governi non eletti dai cittadini, ha tartassato la classe media, cioè quella dei cittadini che da sempre guardano me come la forza in grado di proteggere i loro risparmi e i loro averi".



"Lo splendore di Renzi è appannato" - "Continuo a lavorare alla rifondazione di Forza Italia e sto cominciando a lavorare bene alla ricostruzione di tutto il centrodestra. Sono convinto che lo splendore di Renzi e di questo governo sia appannato". Lo ha detto Silvio Berlusconi collegato telefonicamente con una manifestazione elettorale di Fi a Roccella Ionica. "Si è capito - ha proseguito - che dopo tante promesse i risultati non ci sono. Siamo dentro ad una purtroppo grave crisi che non è congiunturale, ma strutturale per cui non ci saranno risultati che potranno portare voti alla sinistra".